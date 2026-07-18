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¿Qué es la legionelosis, el peligroso brote que ya deja un muerto y 67 infectados en Nueva York?

El Departamento de Salud ordenó la limpieza de 76 edificios, incluido el museo Met, tras detectar bacteria en muestras de agua del barrio neoyorquino.

¿Qué es la legionelosis, el peligroso brote que ya deja un muerto y 67 infectados en Nueva York?
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
08:47 a. m.
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Un brote de legionelosis cobró la vida de una persona en Nueva York, así lo confirmaron las autoridades sanitarias, mientras otros 67 casos han sido reportados en el exclusivo barrio del Upper East Side de Manhattan.

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El brote de legionelosis mantiene a 12 de los 67 contagiados en un hospital.

El Departamento de Salud de la ciudad ordenó la limpieza y desinfección inmediata de 76 edificios tras detectar la presencia de la bacteria responsable en muestras de agua.

Entre las estructuras afectadas se encuentra el emblemático Museo Metropolitano de Arte (Met), uno de los centros culturales más visitados del mundo.

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¿Qué es la legionelosis que ya deja un muerto en EE. UU.?

La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, es una infección pulmonar grave causada por la bacteria legionella. Esta patología presenta una tasa de mortalidad del 9%, según datos médicos.

El contagio se produce principalmente a través del contacto con agua contaminada o al inhalar microgotas suspendidas en el aire que contienen la bacteria.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que la enfermedad no se transmite de persona a persona, lo que limita su propagación directa entre la población. Sin embargo, instaron a la ciudadanía a permanecer alerta ante posibles síntomas.

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¿Cuáles son los síntomas de legionelosis y qué se debe hacer?

El Departamento de Salud hizo un llamado urgente a los residentes del área afectada para que busquen atención médica inmediata si presentan síntomas gripales característicos de la enfermedad. Estos incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos persistente.

La legionelosis debe su nombre a un brote histórico ocurrido en 1976 en un hotel de Filadelfia, donde la asociación de veteranos American Legion celebraba una conferencia. En aquella ocasión, la enfermedad cobró la vida de 34 personas, marcando el primer caso documentado de esta patología.

Los sistemas de torres de enfriamiento, agua caliente y aire acondicionado en edificios grandes suelen ser fuentes comunes de contaminación por legionella. La bacteria se desarrolla en ambientes acuáticos tibios, entre 20 y 45 grados celsius, condiciones frecuentes en instalaciones de edificios urbanos.

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