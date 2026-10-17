Asesinan a tiros a exfiscal de Guatemala: esto se sabe

El abogado y exfiscal guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, fue asesinado a tiros este sábado en Ciudad de Guatemala.

Lo que se sabe sobre el asesinato de un exfiscal en Guatemala

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El ataque ocurrió en una cancha de fútbol que acostumbraba visitar durante los fines de semana. Según las autoridades, otras dos personas fueron capturadas de manera preliminar como presuntas responsables del crimen.

Foppa era reconocido por sus denuncias sobre posibles redes de corrupción y presuntos vínculos entre sectores políticos y estructuras criminales.

Además, mantenía una postura crítica frente a la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el gobierno de Guatemala, que la han señalado de favorecer al denominado ‘pacto de corruptos’, una supuesta red que involucraría a políticos, empresarios y miembros del crimen organizado.

Durante su trayectoria en el Ministerio Público, Solórzano Foppa desempeñó funciones relacionadas con el análisis financiero, entre otras áreas. También estuvo al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), desde donde adquirió notoriedad en la vida pública del país.

Sus denuncias sobre corrupción y pandillas

A través de sus redes sociales, el exfuncionario se refirió en varias ocasiones a presuntas conexiones entre políticos opositores y Aldo Ochoa, conocido con el alias de El Lobo, señalado como líder de la pandilla Barrio 18 y recluido en una prisión de máxima seguridad.

Asimismo, cuestionó las estrategias gubernamentales para enfrentar la criminalidad y denunció irregularidades atribuidas a funcionarios de distintas comunidades guatemaltecas.

Uno de los casos que abordó fue la fuga de aproximadamente 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad, ocurrida un año atrás.

El episodio generó una crisis de seguridad que derivó en cambios en la cúpula encargada de esa materia dentro del Gobierno.

En una de sus últimas publicaciones, Solórzano Foppa también planteó una hipótesis sobre una posible incursión de mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), con apoyo del Ejército guatemalteco, en relación con enfrentamientos entre presuntos narcotraficantes que dejaron ocho muertos en septiembre, en el este del país. Esta versión fue presentada por el propio abogado en redes sociales.

Reacciones tras el asesinato

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó el homicidio y exigió que tanto los autores materiales como los intelectuales sean llevados ante la justicia.

Por su parte, Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, destacó las denuncias que el abogado había realizado contra presuntas redes criminales y de corrupción, y sostuvo que sus señalamientos habían incomodado a sectores con poder en el país.

En el mismo ataque armado murió otra persona que se encontraba en la cancha de fútbol, cuya identidad no había sido establecida en el reporte de los bomberos.

Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, determinar quiénes participaron en el ataque y establecer si el homicidio estuvo relacionado con las denuncias públicas que Solórzano Foppa realizó durante los últimos años.