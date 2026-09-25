Investigan a exfiscal de Guatemala por presunta vinculación con adopciones ilegales de niños indígenas

La exfiscal general de Guatemala Consuelo Porras es investigada por su presunta vinculación con adopciones ilegales de niños indígenas que habrían ocurrido en la década de 1980, cuando el país atravesaba su guerra civil.

La información fue confirmada este viernes por el actual fiscal general, Gabriel García Luna, quien señaló que el caso está en manos de un fiscal especial.

La investigación está relacionada con hechos que habrían ocurrido en 1982, cuando Porras estaba al frente de un hogar estatal. En febrero de este año, relatores y especialistas de Naciones Unidas señalaron a la exfiscal por su posible relación con estas prácticas y solicitaron que se realizara una investigación independiente.

Tras ese pronunciamiento, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General, que en ese momento todavía estaba bajo la dirección de Porras.

Investigación tiene un fiscal especial

Al ser consultado sobre el avance del caso, García Luna confirmó que un fiscal especial está encargado de investigar la denuncia.

El funcionario, quien asumió como fiscal general en mayo después de ser designado por Arévalo, no precisó si Porras será citada a declarar dentro de la investigación.

El caso se suma a otras denuncias que actualmente son revisadas por el Ministerio Público relacionadas con actuaciones de la exfiscal durante los ocho años que permaneció al frente de la institución.

Porras también enfrenta sanciones internacionales

Consuelo Porras ha sido sancionada por más de 40 países, principalmente por Estados Unidos, que la señala de estar involucrada en actos que considera corruptos y antidemocráticos.

Durante su gestión como fiscal general, Porras impulsó procesos contra exfuncionarios que habían trabajado en investigaciones contra la corrupción, además de periodistas y líderes sociales.

También fue señalada por sus actuaciones frente al proceso que llevó a la elección de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Sus acciones fueron cuestionadas por distintos sectores que consideraron que buscaban obstaculizar la llegada del mandatario al poder.

La exfiscal intentó posteriormente llegar a la máxima corte de justicia del país, pero no logró ser elegida. Su eventual llegada a ese tribunal le habría otorgado inmunidad.

Nuevas investigaciones contra la exfiscal

García Luna también confirmó que la Fiscalía analiza otras denuncias relacionadas con la actuación de Porras durante su administración.

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El actual fiscal general cuestionó algunas de las actuaciones de la anterior dirección y afirmó que durante ese periodo existieron casos que, a su juicio, evidenciaban una persecución selectiva.

Las investigaciones se conocen mientras García Luna presentó un plan para reestructurar el Ministerio Público de Guatemala, en medio de cuestionamientos sobre la gestión de su antecesora.