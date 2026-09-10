Mas de 15 cadáveres fueron abandonados envueltos en bolsas y sábanas en Guatemala: esto se sabe

La Policía Nacional informó la captura de siete presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes estarían relacionados con el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de Guatemala.

De acuerdo con las autoridades, los homicidios habrían ocurrido entre 2025 y 2026 y estarían relacionados con la disputa territorial y la rivalidad entre estructuras criminales.

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La MS-13 y el Barrio 18 son dos de las principales pandillas señaladas por hechos violentos en el país. Ambas son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos?

La investigación de la Policía apunta a que los detenidos estarían involucrados en cuatro escenarios distintos donde fueron abandonados los cadáveres de las víctimas.

Uno de los casos que hace parte de la investigación ocurrió en octubre del año pasado, cuando fueron encontrados ocho cuerpos envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente, ubicado en una carretera al este de la capital guatemalteca.

El hallazgo de los cadáveres ocurrió en medio de una fuerte crisis de seguridad que atravesaba el país y coincidió con la llegada de un nuevo ministro de Gobernación.

¿Quiénes estarían detrás de los cadáveres hallados?

Los operativos se realizaron en una colonia ubicada en la periferia occidental de Ciudad de Guatemala, una zona señalada por las autoridades como bajo control de grupos criminales.

Los siete detenidos son señalados por delitos como asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato.

Entre los capturados también se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.

Ahora las autoridades deberán avanzar en la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer su posible participación en los 17 homicidios.

Niveles de homicidio en Guatemala

Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema de seguridad que enfrenta Guatemala.

El país cerró el año pasado con una tasa de 17,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.

En este contexto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si los siete capturados están efectivamente relacionados con los 17 asesinatos y establecer qué papel habrían desempeñado dentro de la estructura criminal.