Impactante relato del héroe que impidió que secuestraran un avión con destino a Tel Aviv

A las 7:05 a. m. de este miércoles 30 de septiembre, hora local de Dubái, el vuelo FZ1073 de FlyDubai despegó rumbo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo, incluyendo 30 menores de edad.

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Lo que parecía un vuelo rutinario se transformó en un incidente que las autoridades de Israel calificaron como un intento de atentado terrorista. Presuntamente había intenciones de secuestrar el avión y estrellarlo.

Cronología del intento de atentado terrorista

Después de dos horas de vuelo, hubo un descenso repentino de 4.300 metros en cuestión de segundos. Los pasajeros entraron en pánico al escuchar que desde la cabina se oyeron gritos. La tensión creció cuando una mujer aseguró que habían apuñalado a alguien.

Yaniv Hayun fue uno de los primeros pasajeros que ingresó a la cabina, donde fue testigo de una escena aterradora: el copiloto estaba atacando con un cuchillo al capitán Smit Machchhar.

Junto a otros pasajeros, Hayun logró bloquear al atacante y sacarlo de la cabina. Acto seguido, se vistió de héroe y ayudó a recuperar el control de la aeronave.

¿Cómo lograron neutralizar al atacante y recuperar el control?

“Después de sacarlo (al copiloto), levanté el volante y enderecé un poco el avión. Luego moví al piloto”, narró el héroe al indicar que parte de su conocimiento de vuelo provino del programa Mayday: catástrofes aéreas, por lo que supo qué hacer.

Un par de pilotos que viajaban como pasajeros estando fuera de servicio contribuyeron y lograron aterrizar la aeronave en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita.

Una hora después del suceso, desde la cabina se escucharon palabras de alivio: “Estamos aquí en el avión, hemos neutralizado a los terroristas. Quien me escuche, sepa que necesitamos ayuda. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto”.

Los pasajeros fueron trasladados posteriormente en otro avión que fue escoltado por aeronaves de combate hasta Tel Aviv. Por su parte, el capitán fue llevado a un centro médico, en donde se recupera de las lesiones.

Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se pronunció al respecto: “Rindo homenaje a estos héroes que demostraron ingenio y una valentía extraordinaria, salvaron muchas vidas y evitaron una terrible catástrofe”.