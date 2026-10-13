Audios detallan cómo ocurrió el incidente de un avión con un dron en el aeropuerto de Rionegro

Noticias RCN conoció los audios del vuelo de Air Europa 198 que pasó por una delicada situación cuando despegaba del aeropuerto de Rionegro, el cual le sirve a Medellín. Resulta que un dron pasó muy cerca y casi provoca el caos.

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Este incidente se presentó cerca de las 9:00 p. m. del pasado sábado 10 de octubre. El avión proveniente de Madrid se topó con el dron que iba a más de 12.000 pies de altura.

¿Cómo se presentó el hecho?

Acto seguido, la Fuerza Aeroespacial activó el sistema antidrones, inhibió la señal y derribó el dispositivo. Por su parte, la Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las operaciones mientras se normalizaba la anomalía.

En el audio, un integrante de la tripulación narró lo ocurrido: “Sí, en la salida, a través de 12.500 pies nos hemos cruzado. La verdad es que no podríamos identificarlo, pero tal vez un pájaro de tamaño medio como a 12.500 pies en sentido contrario”.

“Espero que no haya sido un dron, porque nos hubiéramos matado. Nos ha pasado a mi izquierda y a toda velocidad. No sabría decirle lo que es, pero sí nos hemos impactado. Ha sido de casualidad”, expuso.

El peligro de los drones cerca de los aeropuertos

El tripulante aseguró que todos quedaron en shock: “No lo pude identificar porque iba volando por instrumentos, pero lo vi por la visión periférica y pasó a escasos metros de nosotros. Es una situación que realmente me hubiera gustado que nos hubieran avisado antes de que en esa zona había un dron”.

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De igual forma, se conoció el audio de la torre de control. Efectivamente, se reportó que un dron había sido identificado en el área del CTR (zona de control).

Fabián Alberto Cárdenas, presidente del sindicato de controladores aéreos, habló de este suceso en Noticias RCN. Sostuvo, por un lado, que los drones pueden ser una amenaza, así no tengan explosivos o armamento.