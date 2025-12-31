Balance mundial 2025: Trump, guerras, crisis climática y cambios históricos

Conflictos armados activos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, crisis migratorias, desastres climáticos sin precedentes y despedidas que marcaron a millones de personas redefinieron el escenario global. Desde Medio Oriente hasta Europa, pasando por América y Asia, el mundo vivió transformaciones profundas que impactaron la política, la economía y la vida cotidiana. Este es el recuento de los hechos que marcaron un año que cambió el rumbo de la historia reciente.

Un 2025 marcado por el regreso de Donald Trump y el reordenamiento global

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió por segunda vez como presidente de Estados Unidos, dando inicio a un mandato que sacudió el orden político internacional. En apenas seis meses firmó más de 170 decretos ejecutivos, una cifra sin precedentes, con los que desafió principios históricos como la ciudadanía por nacimiento, desmontó políticas ambientales y confrontó abiertamente al poder judicial.

Su política económica giró hacia un proteccionismo agresivo. El llamado “Día de la Liberación”, el 2 de abril, marcó la imposición de aranceles a casi todos los países del mundo, con un mínimo del 10 %, alterando cadenas de suministro y tensando relaciones diplomáticas.

Migración, protestas y el uso de la fuerza interna en EE. UU.

La migración fue otro de los ejes centrales del gobierno Trump. Redadas del ICE en tribunales migratorios, deportaciones masivas y detenciones de estudiantes propalestinos generaron protestas en ciudades como Los Ángeles. La respuesta del mandatario fue el despliegue de la Guardia Nacional, una medida que repitió en otras ciudades gobernadas por demócratas, profundizando la polarización interna.

A esto se sumó el breve pero explosivo paso de Elon Musk por el gobierno. El empresario lideró una comisión para reducir el gasto federal, pero renunció tras cuatro meses, protagonizando luego un intercambio público de acusaciones con el presidente.

Guerras, treguas y tensiones diplomáticas en Medio Oriente y Europa

En política exterior, Trump prometió acabar con los conflictos armados. Uno de los resultados más relevantes fue el alto el fuego entre Israel y Hamás, que permitió la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, la región siguió siendo un foco de tensión.

Ataques israelíes a instalaciones nucleares iraníes derivaron en una guerra de 12 días con Irán, con bombardeos estadounidenses incluidos. En paralelo, Europa denunció ataques híbridos rusos, mientras la guerra en Ucrania continuó pese a los intentos diplomáticos de Washington y Moscú.

Crisis climática y desastres naturales sin precedentes

El planeta también sintió el impacto del cambio climático. Incendios forestales devastaron amplias zonas de España, Grecia, Portugal y California. Terremotos en Birmania y Afganistán dejaron cientos de muertos, mientras tifones e inundaciones azotaron el sudeste asiático.

Volcanes como el Etna, en Italia, y el Levotobi Lakilaki, en Indonesia, entraron en erupción, confirmando un año de eventos naturales extremos que pusieron en jaque a gobiernos y sistemas de emergencia.

Despedidas históricas que marcaron a millones

El 2025 también fue un año de despedidas. La muerte del papa Francisco a los 88 años conmocionó al mundo católico. Su funeral reunió a líderes de todo el planeta y dio paso a un cónclave breve que eligió al cardenal Robert Prevost como nuevo pontífice, bajo el nombre de León XIV.

A estos hechos se sumaron tragedias aéreas, condenas judiciales de alto perfil y protestas juveniles globales, símbolos de un mundo en constante transformación.