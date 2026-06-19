Cancillería responde por la situación del activista Beto Coral: ¿Lo pueden expulsar de EE.UU.?

La Cancillería se pronunció sobre la situación del activista Beto Coral en Estados Unidos y explicó cuáles son las condiciones legales que tendrían que cumplirse para que se produzca una eventual expulsión del país norteamericano.

Las declaraciones fueron entregadas por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien aseguró que el Gobierno Nacional mantiene seguimiento permanente al caso.

Según la funcionaria, los consulados, la Embajada de Colombia en el país norteamericano y la Cancillería han estado en contacto constante con los familiares del influencer para conocer los avances de la situación.

¿Puede Beto Coral ser expulsado de Estados Unidos?

De acuerdo con la ministra, Beto Coral mantiene un proceso de asilo vigente y por esa razón, una eventual expulsión no podría ejecutarse de manera automática. Villavicencio sostuvo que existe un procedimiento legal que debe cumplirse antes de que una medida de este tipo pueda materializarse.

“La única manera en la que lo podrían sacar, si lo quieren expulsar de Estados Unidos, tiene que mediar la decisión de un juez y eso no ha ocurrido”, explicó la canciller. Con esta afirmación, la funcionaria precisó que hasta el momento no existe una determinación judicial que permita una expulsión del activista.

¿Qué dice la Cancillería sobre las acusaciones contra Beto Coral?

La ministra también indicó que, según la información conocida por la Cancillería, no existe ningún expediente ni una falta que permita formular acusaciones contra Coral relacionadas con sus opiniones sobre la campaña presidencial.

“Sería deseable que esta situación se resolviera porque Beto no ha cometido ningún delito frente a la libre expresión. Ha emitido opiniones en torno a la campaña electoral”, manifestó Villavicencio.

La funcionaria agregó que no se registra ninguna acusación formal en contra del activista. “No hay ningún expediente ni ninguna falta que le pueda acusar a él, por eso nosotros seguimos apoyando y seguimos pendientes de este caso”, concluyó.

¿Qué dice la familia de Beto Coral sobre su situación?

La familia de Beto Coral aseguró que el activista ingresó legalmente a Estados Unidos y que presentó una solicitud de asilo dentro de los tiempos establecidos por la ley. Según el comunicado difundido por sus allegados, el proceso ha permanecido pendiente de una decisión definitiva durante más de una década.

Los familiares señalaron además que Coral contaba con autorizaciones de trabajo expedidas por las autoridades estadounidenses y que, al momento de su detención, tenía un permiso de trabajo vigente hasta 2028.