Este fue el momento en el que puente de Baltimore se desplomó por choque de un barco

En horas de la madrugada (1:30 a.m.) del 26 de marzo, se presentó un accidente en Baltimore, donde un barco chocó con un puente que terminó desplomándose.

I-695 Key Bridge collapse due to ship strike. AVOID I-695 southeast corridor. I-695 Outer Loop closed at MD 10 (exit 2) and Inner Loop closed at MD 157/Peninsula Exp (exit 43). Use I-95 or I-895 alt routes. #baltraffic #mdtraffic — MDTA (@TheMDTA) March 26, 2024

La Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) informó que el choque de la embarcación generó el colapso del puente I-695, conocido como el puente Francis Scott Key. Operaba desde 1977 y se conectaba con Baltimore Beltway.

El puente contaba con 1.6 millas de longitud y cruzaba sobre el río Patapsco. En su estructura, tenía el puente elevadizo de Curtis Creek. Si se toman en cuenta las carreteras de acceso, la longitud total del puente era de 10.9 millas.

The Volunteer Firefighters from @jmvfc8, the Volunteer Swift Water Team and the @HarfordCoDES Special Operations Team are assisting the Unified Command at the Baltimore Francis Scott Key Bridge collapse. pic.twitter.com/ipoTR2HljY — Harford Co., MD Fire & EMS (@HarforCoFireEMS) March 26, 2024

Las autoridades indicaron que los vehículos que quieran cruzar por ese sector deben tomar las vías I-95 e I-895 como rutas alternativas.

Con lo que respecta al costo, MDTA indicó que en su tiempo, el puente costó $60.3 millones de dólares. El volumen de tráfico que tenía la estructura era de 11.3 millones de vehículos en promedio. El puente hacía parte de la red de cruces del puerto de Baltimore, la cual proporciona transporte marítimo local e interestatal.

Gobernador de Maryland declaró el estado de emergencia

I have declared a State of Emergency here in Maryland and we are working with an interagency team to quickly deploy federal resources from the Biden Administration. — Governor Wes Moore (@GovWesMoore) March 26, 2024

En cuestión de segundos, el puente se desplomó tras el choque de un barco contra uno de los pilares. Las autoridades están buscando a 20 pasajeros perdidos en el agua. Con lo que respecta al barco, se conoció que era un carguero con la bandera de Singapur que se incendió tras el choque.

El Gobernador de Maryland, Wes More, declaró el estado de emergencia en todo el estado. “Estamos agradecidos por los valientes hombres y mujeres que están llevando a cabo esfuerzos para rescatar a los involucrados y oramos por la seguridad de todos”, indicó el mandatario en su cuenta X, señalando que las autoridades se mantienen en contacto con las entidades federales, estatales y locales para rescatar a los pasajeros.

La situación está siendo manejada por el cuerpo de bomberos voluntarios Joppa – Magnolia y el Equipo de Operaciones Especiales de Harford.

