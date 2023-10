Canciller Leyva pide al embajador de Israel en Colombia "pedir disculpas e irse"

El conflicto entre Israel y el grupo terrorista islamista Hamás ha generado precuopación en todo el mundo, debido a las miles de víctimas que han quedado atrapadas entre el fuego y la violencia. Decenas de mandatarios alrededor del mundo y figuras públicas han expresado sus condolencias por los estragos que ha causado esta guerra.

El presidente de Colombia Gustavo Petro ha estado muy activo en redes sociales opinando sobre esta problemática, con lo cual ha quedado en el ojo del huracán. Varias personas han rechazado su postura y argumentan que el mandatario no debería tener en cuenta las repercusiones que podrían tener sus pronunciamientos.

El pasado domingo 15 de octubre, el jefe de Estado hizo varias publicaciones en su cuenta de Twitter hablando sobre el conflicto y el aporte que tendría Colombia para mitigar sus riesgos.

Su más reciente publicación ha sido objetivo de críticas y malos comentarios, puesto que sostuvo de manera tajante su polémica postura frente a este conflicto, arriesgándose a sufrir las consecuencias que ello implica.

“Si hay que suspender relaciones con Israel, se suspenden. No apoyamos los genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, manifestó el jefe de Estado, teniendo en cuenta que el gobierno irsaelí podría suspender las exportaciones a Colombia.

Este pronunciamiento surgió tras el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el cual rechazó las declaraciones anteriores del mandatario colombiano, asegurando que sus palabras “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2