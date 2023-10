Presidente Petro responde a las medidas de Israel por sus declaraciones: "No apoyamos genocidios"

A través de un comunicado, la Cancillería de Israel anunció las medidas que fueron tomadas frente a las declaraciones del presidente colombiano, calificadas como "hostiles y antisemitas".

Entre las decisiones anunciadas por el país en conflicto se encuentra el llamado a la embajadora colombiana Margarita Manjarrez, quien fue convocada para una "conversación de reprimenda" por las palabras del presidente Gustavo Petro frente a la situación de conflicto en Medio Oriente.

Al mismo tiempo Israel, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer que también decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia.

Minutos después de hacer se público el comunicado, el jefe de Estado respondió a este país a través de su cuenta de X. El mandatario advirtió que si es necesario suspender relaciones con Israel, lo hará. Aseguró, además, que no apoyará genocidios.

La instrucción de las medidas contra el presidente de Colombia fueron entregadas por el canciller israelí, Eli Cohen, rechazando enfáticamente las publicaciones en las que el presidente colombiano se ha negado a condenar las acciones del grupo extremista Hamás.

"Sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamás que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150". Por esta situación, Israel resolvió, como primera medida, la suspensión de exportaciones de seguridad hacia Colombia.

Frente a este anuncio, el presidente respondió con dos advertencias:

El jefe de Estado colombiano aseguró que su país no apoyará el genocidio, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Palestina. Al mismo tiempo, le dejó un último mensaje a Israel: "Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo".

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia.u si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2