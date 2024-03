Autoridades de EE.UU. capturaron a colombiano que sería integrante del Clan del Golfo

La migración ilegal sigue siendo una de las principales problemáticas a la que las autoridades le ponen la lupa de forma estricta.

Uno de los países a los que más intentan ingresar los extranjeros desde diferentes territorios es Estados Unidos, por tal motivo las autoridades fronterizas de ese país tienen estrictos controles.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, chief Jason Owens, informó del arresto de cuatro colombianos que intentaban ingresar a ese país.

3/14: USBP in El Paso, TX arrested a Colombian attempting to enter the country illegally. Agents searched the subject & found photos of people being tortured on his phone. He also had specific tattoos indicative of gang membership (Clan del Golfo). pic.twitter.com/Y1hre5ZnJu