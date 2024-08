Claves para migrantes tras la suspensión del programa de EE. UU. "Mantener Unidas las Familias"

En un esfuerzo por reformar el sistema migratorio de Estados Unidos, la administración de Joe Biden lanzó en junio de 2024 el programa "Keeping Families Together".

Este estaba diseñado para ofrecer un "parole in place", es decir, un estatus temporal que permitiría a cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses, que carecen de estatus legal, permanecer en el país mientras inician el proceso para obtener la residencia permanente sin necesidad de salir de Estados Unidos.

El objetivo principal de esta iniciativa era evitar la separación de familias, proporcionando una solución humanitaria y legal para los inmigrantes que ya residen en el país y que han estado viviendo en la incertidumbre.

La medida también incluía a aproximadamente 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses, quienes recibirían permisos de trabajo y autorización para permanecer en el país durante un máximo de tres años mientras se procesaba su solicitud de "green card".

Sin embargo, el 26 de agosto de 2024, un juez federal en Texas, Campbell Barker, suspendió temporalmente la implementación del programa, en respuesta a una demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales republicanos.

Esta acción ha generado incertidumbre entre miles de familias que esperaban beneficiarse de esta política.

¿Qué impacto podría tener la suspensión del programa para migrantes en Estados Unidos?

La suspensión temporal del programa "Keeping Families Together" significa que, por el momento, no se aprobarán nuevas solicitudes de "parole in place". Sin embargo, si ya había comenzado el proceso, hay ciertos puntos clave que debe tener en cuenta:

Solicitudes ya aprobadas: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha confirmado que las solicitudes aprobadas antes del fallo no serán afectadas.

Si ya cuenta con un "parole in place", su estatus se mantendrá, y podrá continuar con el proceso de ajuste de estatus hacia la residencia permanente.

Solicitudes en Proceso: si presentó su solicitud antes de la suspensión, pero aún no ha sido aprobada, su caso quedará en espera hasta que la suspensión sea levantada.

El USCIS continuará recibiendo aplicaciones, pero no podrán ser procesadas ni aprobadas hasta que se resuelva la situación legal.

Parole in Place: si estaba considerando solicitar el "parole in place", es crucial que busque asesoría legal para explorar otras opciones disponibles que puedan aplicar a su situación particular.

Es posible que existan vías alternativas para mantener su estatus en el país o para iniciar el proceso de residencia permanente.

Si su situación fue detenida, esto es lo que deberá hacer:

Con la suspensión temporal en vigor y la posibilidad de que se extienda hasta octubre, es esencial mantenerse informado y preparado. Aquí algunos pasos a seguir:

Consulte con un abogado de inmigración: un profesional legal podrá orientarlo sobre las opciones disponibles y cómo podría afectar su caso específico la suspensión temporal. Existen alternativas que podría explorar mientras el fallo se resuelve.

Documente su situación: si es elegible para otros beneficios migratorios o si tiene circunstancias excepcionales, es importante reunir toda la documentación que respalde su caso.

Esto puede incluir pruebas de residencia, matrimonio, y cualquier otro documento relevante.

Manténgase informado: las decisiones judiciales pueden cambiar rápidamente, especialmente en un año electoral. Ante esto, siga de cerca las noticias sobre el programa y la evolución del caso en los tribunales para asegurarse de estar al tanto de cualquier actualización que pueda afectar su situación.

Es importante resaltar que la suspensión del programa "Keeping Families Together" pone en pausa una vía crucial para regularizar el estatus de miles de inmigrantes, pero mientras el fallo se revisa, las familias deberán ser proactivas en la búsqueda de asesoría legal y en la exploración de otras opciones para proteger su estatus migratorio.