Juez en Texas suspendió temporalmente programa migratorio diseñado por Joe Biden

El 2024 es un año electoral crucial en Estados Unidos, y la política migratoria se ha convertido en uno de los temas centrales del debate.

La administración del presidente Joe Biden, como parte de sus esfuerzos para reformar el sistema migratorio, anunció en junio un programa destinado a regularizar la situación de cónyuges de ciudadanos estadounidenses que carecen de estatus legal.

Este programa, conocido como "Keeping Families Together" (Mantener a las Familias Unidas), tenía como objetivo evitar la separación de familias y proporcionar una vía más rápida y segura hacia la residencia permanente.

Biden creó el programa en defensa de los migrantes que residen en el país

El programa fue diseñado en un contexto en el que las leyes migratorias de Estados Unidos han sido objeto de intensos debates y conflictos políticos.

Mientras que el presidente Biden y su partido han defendido reformas que buscan ofrecer soluciones humanitarias y legales a los inmigrantes que ya residen en el país, los opositores, especialmente dentro del Partido Republicano, han argumentado que estas políticas pueden incentivar la migración ilegal y debilitar la aplicación de la ley.

¿Por qué un juez en Texas suspendió temporalmente el programa migratorio de Joe Biden?

El lunes 26 de agosto de 2024, un juez federal en Tyler, Texas, Campbell Barker, emitió una orden de suspensión temporal que detiene la implementación del programa "Keeping Families Together".

La orden se dio en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales de 16 estados, todos republicanos, quienes argumentaron que la administración Biden había actuado de manera unilateral, sin la autorización del Congreso, y que el programa estaba diseñado con fines políticos, especialmente con miras a las elecciones presidenciales de noviembre.

El juez Barker, en su fallo, señaló que las acusaciones presentadas por los estados demandantes merecían una revisión más exhaustiva antes de permitir que el programa continuara.

El magistrado especificó que la suspensión temporal tendría una duración inicial de 14 días, pero dejó abierta la posibilidad de extenderla hasta mediados de octubre, en función de los argumentos y pruebas adicionales que se presenten en el tribunal.

Esta decisión llega en un momento crítico, a solo diez semanas de las elecciones, lo que podría tener implicaciones tanto para la campaña como para las familias que esperan beneficiarse del programa.

¿En qué consiste el programa migratorio diseñado por Joe Biden?

El programa "Keeping Families Together" fue diseñado para otorgar un "parole in place", una forma de libertad condicional que permite a los inmigrantes que no tienen estatus legal, pero que están casados con ciudadanos estadounidenses, permanecer en Estados Unidos mientras inician el proceso para obtener la residencia permanente, sin necesidad de abandonar el país.

El programa estaba dirigido a inmigrantes que han residido en Estados Unidos durante al menos 10 años y que contrajeron matrimonio con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024.

Además, también incluía a aproximadamente 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses, quienes podrían recibir permisos de trabajo y autorización para permanecer en el país durante un máximo de tres años mientras se procesa su solicitud de "green card".

¿Cómo podría afectar la suspensión temporal del programa migratorio?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado en el que aclaró que la suspensión del programa no afectaría las solicitudes que ya habían sido aprobadas antes de la orden del juez.

Sin embargo, debido a la suspensión, no se podrán aprobar nuevas solicitudes mientras la orden esté en vigor, aunque la agencia continuará recibiendo aplicaciones para su procesamiento una vez que se levante la suspensión.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien lidera la demanda contra el programa, elogió la decisión del juez Barker, argumentando que el programa era inconstitucional porque, según él, recompensaba a personas que no habían seguido el proceso legal para ingresar al país.

De otro lado, varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su desacuerdo con la decisión del juez; por ejemplo, el Justice Action Center, una organización que representa a familias que esperaban beneficiarse del programa, calificó la suspensión como un obstáculo importante para miles de parejas que buscan regularizar su situación.

Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, señaló que Texas no ha presentado pruebas de que el programa causaría daños al estado y que la decisión del juez podría tener un impacto en las familias que han estado esperando por años para regularizar su situación migratoria.

Además, Angélica Salas, directora ejecutiva de The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), criticó la acción legal, resaltando que va en contra de los principios fundamentales que protegen la unidad familiar en Estados Unidos.

Mientras la disputa legal continúa, la administración Biden se enfrenta ahora al desafío de defender su política migratoria en los tribunales, en un momento en que la inmigración sigue siendo un tema altamente polarizado en la sociedad estadounidense.

Finalmente, la próxima audiencia en el caso está programada para la próxima semana, donde se espera que ambas partes presenten nuevos argumentos y pruebas para sustentar sus posiciones.