Colombia ofrece “sus capacidades de negociación” para resolver crisis entre Ucrania y Rusia

Durante su intervención frente a la Asamblea General de la ONU, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reiteró el apoyo de Colombia en los procesos de negociación y mediación, con el fin de mitigar la crisis que se vive actualmente entre Ucrania y Rusia.

Ramírez propuso a los países miembros de la ONU la creación de un grupo de urgencia, que permita construir medidas de confianza para solucionar las diferencias entre Ucrania y Rusia por la vía del diálogo. Además, expresó que el gobierno colombiano apoya la resolución aprobada por la Asamblea en la que se deplora la agresión de los rusos.

Con respecto al grupo de urgencia, la vicepresidenta puntualizó que este trabajaría bajo el auspicio del Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y serviría como mediador para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Minsk y el cese de acciones militares que ponen en riesgo a millones de civiles.

Esa es la verdadera prueba de que no estamos acá por las formas y la retórica, sino preocupados de verdad y aportando soluciones reales por la paz mundial, con un mensaje claro e inequívoco: la ilegalidad no será tolerada nunca más por la comunidad de Naciones.

Asimismo, Ramírez agregó que el voto de Colombia no ha sido contra el pueblo de Rusia, que ha hecho contribuciones valiosas a la humanidad en campos como la aviación, la exploración espacial y satelital, la ingeniería, la química, la medicina, la física y las artes. “Este ha sido un voto contundente contra un liderazgo que deliberadamente ha decidido ubicarse al lado equivocado de la historia por nostalgia personal y delirante de un pasado imperial que no volverá, porque los ciudadanos demócratas y libres del mundo y de la propia Rusia, no lo quieren”, dijo.

Finalmente, enfatizó en que todas las regiones del mundo importan y señaló que “América Latina ha sido una región de paz”, que se preocupa por la situación actual en el mundo y por una posible “amenaza para la paz y estabilidad”.