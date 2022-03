La odisea de un colombiano que intenta salir de Rusia y regresar a Colombia

Recientemente se han conocido las historias de ciudadanos colombianos en Ucrania que salieron del país huyendo de la guerra luego de pasar días sin comer y dormir. Sin embargo, aún hay algunos que siguen atrapados en Rusia como consecuencia de las sanciones que se han anunciado para ese país.

Noticias RCN habló con Juan Sebastián Sandoval, ciudadano colombiano que no ha logrado salir de Rusia porque los “castigos” y bloqueos impuestos contra el kremlin ya se sienten en Moscú, sobre todo en el ámbito económico.

“Desde ayer no me funcionan las tarjetas de crédito, no me funcionan tampoco las de débito. Voy a los cajeros y me dice que la transacción no se pudo completar y también voy a restaurantes, a hacer mercado y cuando voy a pagar me sale que no se pudo realizar el pago. Llamé al banco y me dicen que esto sucede por el país donde estoy, que hay sanciones económicas a nivel mundial y todas las transacciones de bancos aquí en Rusia, quedaron canceladas”, señaló Sandoval.

El colombiano aseguró que este problema también lo están viviendo los ciudadanos rusos debido a que no pueden usar sus tarjetas.

Algunas medidas como el cierre del espacio aéreo, el cierre de fronteras, entre otras, han hecho que el colombiano extienda su estadía en el extranjero.

Juan Sebastián tenía un vuelo que lo traería de regreso a Colombia, luego de hacer una escala por la ciudad de Washington. Sin embargo, su itinerario fue cancelado y tendrá que llegar como primera parada a Turquía.

“Estoy intentando usar una tarjeta de crédito para comprar un vuelo a Turquía para el 4 de marzo. Es un vuelo que dura 4 horas, pero tendría que pagar mucho dinero y el vuelo duraría 15 horas. Eso va a ser una odisea”, agregó.

A pesar de que una tensa calma que invade Moscú, Sebastián es consciente que este conflicto podría estar apenas empezando. “Es una lotería, estoy confiando en Dios para que todo pueda salir bien”, añadió.

