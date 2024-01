Mujer colombiana fue agredida físicamente por su pareja en México

En la Ciudad de México se presentó un lamentable caso de agresión física y verbal contra una mujer colombiana por parte de su pareja. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía, y la mujer pide el apoyo de las autoridades colombianas en su caso. Además, asegura tener miedo por las amenazas de muerte que le hizo su agresor.

Su nombre es María Fernanda Castellanos, y fue víctima de violencia física y verbal por parte de su pareja.

"Quien dice que te ama y te está golpeando, te está agrediendo de todas las formas. Es ver un monstruo frente a ti. Definitivamente tenía miedo de morir", relató la víctima.

Y es que lo que era un encuentro de amigos resultó siendo para María Fernanda Castellanos una verdadera pesadilla. Al parecer, su pareja la habría agredido después de negarse a un encuentro sexual.

"Empezamos a discutir y me golpeó. Había gente, dos amigos de él, que gracias a dios intercedieron y gracias a dios no me mató. También golpeó a su mejor amigo por defenderme", contó María Fernanda, a quien esta agresión la dejó con lesiones graves en el rostro y en su cuerpo.

La mujer relató que el agresor le pegó un puño en la cara, y que mientras forcejeaban, este rompió su computador en medio de su ira.

Maltrato reiterado durante la relación

María Fernanda denunció también que durante los tres meses de relación que sostuvo con el individuo recibió malos tratos en reiteradas oportunidades.

"Mucha violencia de miradas, de gritos pasivos que yo no me daba cuenta, y pues a mí sí me advirtieron que él podía ser agresivo, pues lo era con su familia y amigos (...) no dejemos que esto siga pasando, no dejemos que sigan quedando impunes. Hay que denunciar, así nos duela en el alma", contó.

El hombre de nacionalidad mexicana se encuentra detenido a la espera de una audiencia.