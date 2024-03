"Mis derechos están siendo conculcados", Corina Yoris denuncia que no ha logrado postularse en el CNE

Días de tensión son las que se viven en Venezuela por cuenta de las elecciones presidenciales. Hace algunos días, María Corina Machado, favorita en las encuestas, ganó la candidatura unitaria de la PUD tras arrasar en unas instancias primarias en octubre pasado. Sin embargo, la candidata de la oposición resultó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, ante lo cual nominó el viernes como sustituta a Corina Yoris, filósofa y profesora universitaria de 80 años, para que la represente en las presidenciales.

Sin embargo, este lunes desde la nueva candidatura han denunciado que la inscripción de Yoris no se ha podido hacer posible, a pesar intentarlo de manera presencial y virtual. Bajo este panorama, Yoris ofreció este lunes una rueda de prensa donde denunció la 'vulneración de sus derechos' al no poder realizar este trámite.

Mire aquí: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige por primera vez el alto al fuego en Gaza

“Tenemos que plantearnos porque es un problema que afecta a todo el país, no solo es el derecho mío y el de los partidos. Ninguna persona que se quiera postular puede hacerlo porque las tarjetas están bloqueadas”, dijo a los medios presentes.

"Mis derechos están siendo vulnerados", Yoris

Y agregó: “El problema no está en que yo esté inhabilitada, sino que no hay acceso para introducir la información de la tarjeta”.

Por otro lado, la oposición solicitó que se extienda el plazo de la inscripción por tres días más. "Hemos tratado de ir personalmente al CNE para entregar incluso la carta en donde se solicita una prórroga y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer", lamentó Yoris. "Mis derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados".

Cabe anotar que el plazo de postulaciones vence este lunes y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos opositores, ha dicho que no ha podido ingresar con el usuario y claves asignados al sitio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que recibe las nominaciones.

¿Habrá un nuevo candidato ajeno a Yoris?

Ante la pregunta por parte de la prensa por no poderse postular, la candidata aseguró de manera contundente "se queda afuera todo el país". Sobre la posibilidad de evaluar otro nombre para postular, Yoris afirmó que "no", pues este "no es un problema con Yoris, esto tiene que ver con cualquiera que se quiera inscribir. Hemos hecho todos los intentos y las tarjetas son un problema".

En caso de que se acabe el plazo de inscripción, y la oposición no tenga candidato, Yoris dijo que "seguirán en la unidad".

Finalmente, Yoris aseguró que ella "no es candidata de Maria Corina Machado", ella está representando a la PUD.

Le puede interesar: Dos sospechosos del atentado en Moscú fueron acusados de terrorismo por un tribunal

Con un contundente mensaje al presidente Nicolás Maduro, Corina Yoris cerró su rueda de prensa: "respete la constitución".