¿Cuándo fue el último terremoto que hubo en Venezuela?

Este miércoles 24 de junio se dieron dos fuertes sismos en Venezuela. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entidad citada por AFP, el primero tuvo una magnitud de 7.2 y con un epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. El segundo ocurrió un minuto después con una magnitud de 7.5.

Por medio de redes sociales, los internautas publicaron videos de los momentos de pánico, incluyendo imágenes de los edificios colapsados y los vecinos corriendo para buscar un refugio.

¿Cuáles han sido los peores terremotos en Venezuela?

De acuerdo con el historial recogido por la agencia AFP, los más fuertes fueron el de Cariaco en 1997 (magnitud 7.0) que dejó 73 muertes, y el de Caracas de 1967 (magnitud 6.7) con el saldo de 236 fallecidos.

Los últimos sismos ocurrieron en septiembre de 2025, uno de 6.2 y el otro de 6.3. Se presentaron principalmente en los estados del oeste, concretamente Zulia, el cual es fronterizo con Colombia.

Los últimos terremotos en Venezuela

En Caracas, a 700 kilómetros, se registraron otros dos leves. Si bien estos hechos causaron preocupación, la buena noticia es que no se reportaron víctimas.

Ahora bien, comparando los terremotos de este 24 de junio, el último de esta magnitud se dio el 21 de agosto de 2018. De manera similar, el primero fue de 7.3 y el otro de 6.3, según el USGS.

El epicentro fue a 19 kilómetros del sureste de Yaguaraparo en estado de Sucre, a 400 kilómetros del este de Caracas.