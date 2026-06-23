Delcy Rodríguez lo reconoció: inesperada confesión sobre el 3 de enero

Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, reconoció este 22 de junio que el chavismo optó por retomar los canales diplomáticos con Estados Unidos después de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026.

Rodríguez explicó que el nuevo enfoque diplomático surgió tras el derrumbe del antiguo esquema de poder. En su intervención, intentó presentar esta nueva etapa de acercamiento con Washington como parte de una estrategia política orientada a gestionar las diferencias mediante mecanismos institucionales.

La fecha del 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos.

Las declaraciones representan un cambio significativo frente a la narrativa que durante años caracterizó al chavismo, basada en la confrontación política con Estados Unidos. Ahora, el énfasis del discurso oficial se centra en mantener abiertos los canales de comunicación con Washington.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la estrategia diplomática del chavismo?

Rodríguez sostuvo que, casi seis meses después de la captura del presidente Maduro, la decisión de retomar el diálogo diplomático ha dado resultados favorables para el movimiento chavista. “Ha sido el camino correcto”, expresó al defender la estrategia adoptada por la dirigencia oficialista.

Según sus declaraciones, la diplomacia debe convertirse en la principal herramienta para manejar las diferencias existentes entre Venezuela y Estados Unidos.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez reflejan el nuevo escenario político surgido tras la captura de Maduro y la presión ejercida por la administración de Donald Trump, contexto en el que el chavismo decidió replantear su estrategia internacional y apostar por una vía diplomática para gestionar sus relaciones con Estados Unidos.