Trump vuelve a hablar de una acción militar contra Cuba y la comparó con Venezuela: "Es posible"

Donald Trump volvió a referirse a la posibilidad de una acción militar en Cuba y aseguró que una eventual operación podría desarrollarse de forma “similar a la de Venezuela".

Durante una entrevista con The Axios Show, el mandatario respondió a una pregunta sobre si una operación en Cuba podría ejecutarse de manera parecida a una misión en Venezuela. “Posiblemente. Es posible”, afirmó Trump, quien también destacó la cercanía geográfica de ambos países con Estados Unidos.

Según explicó el presidente estadounidense, la ubicación de Cuba y Venezuela representa una diferencia importante frente a otros escenarios internacionales. Trump comparó la situación con Irán y señaló que ese país se encuentra mucho más lejos y cuenta con mayores capacidades militares.

¿Qué dijo Donald Trump sobre una posible operación militar en Cuba?

Al referirse a Cuba, Trump sostuvo que la isla presenta características distintas a las de otros países. Además de mencionar la cercanía territorial, afirmó que Venezuela cuenta con recursos petroleros mientras que Cuba no, aunque destacó que la isla posee una ubicación estratégica y una extensa línea costera.

El mandatario también evitó fijar fechas o plazos para una eventual operación. Según indicó, cualquier calendario relacionado con una acción en Cuba sigue siendo “flexible”. Asimismo, confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa activamente en las discusiones sobre el tema.

Trump ha manifestado anteriormente que preferiría una transición pacífica en Cuba. Sin embargo, su gobierno mantiene planes de contingencia para responder a distintos escenarios relacionados con una posible crisis en la isla.

¿Quiénes más han hablado sobre los planes de Estados Unidos respecto a Cuba?

Las declaraciones de Trump coincidieron con pronunciamientos de otros altos funcionarios estadounidenses. El vicepresidente JD Vance aseguró que Washington mantiene conversaciones con el Gobierno cubano y afirmó que espera que las autoridades de la isla adopten “decisiones inteligentes” para mejorar la relación bilateral.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló recientemente que Estados Unidos dispone de opciones para distintos escenarios y que la planificación de contingencias forma parte de las funciones habituales de las autoridades de defensa.