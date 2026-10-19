¿María Corina Machado y Delcy Rodríguez podrían enfrentarse en elecciones? Esto respondió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en las últimas horas a la eventual posibilidad de que Delcy Rodríguez y María Corina Machado se enfrenten en unas elecciones presidenciales en Venezuela.

La respuesta del mandatario se produjo cuando le preguntaron si le gustaría ver a la presidenta encargada de Venezuela competir electoralmente contra la principal líder opositora:

Bueno, eso sería interesante.

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María Corina Machado exige fecha para las elecciones en Venezuela

El pronunciamiento de Trump coincide con las demandas de la oposición venezolana para que se establezca una fecha para las elecciones.

En septiembre, Delcy Rodríguez prometió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que en Venezuela habría comicios, aunque no dijo cuándo se realizarían.

El partido de María Corina Machado exige que el calendario electoral se defina pronto y reclama el levantamiento inmediato de la inhabilitación política que impidió a la dirigente participar como candidata presidencial en 2024.

Así van las negociaciones entre oposición y el régimen en Venezuela

La tercera ronda de negociaciones en Caracas, Venezuela, contó con la participación de Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno interino y Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

La tercera ronda de diálogo también estuvo precedida por una decisión de Washington donde el Departamento del Tesoro retiró las sanciones económicas impuestas desde 2018 a Jorge Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Dinorah Figuera cuenta con el apoyo total de Washington.