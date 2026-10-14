Estados Unidos retira de la lista OFAC y levanta sanciones económicas a Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos retiró este miércoles las sanciones económicas que pesaban sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y una de las principales figuras del actual liderazgo político del país. La decisión fue confirmada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), agencia dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de administrar las listas de sancionados.

La medida implica la eliminación de Rodríguez de la denominada “lista negra” de la OFAC, en la que permanecía desde septiembre de 2018. Sin embargo, el Departamento del Tesoro no explicó los motivos que llevaron a adoptar esta decisión.

La agencia AFP informó que solicitó aclaraciones a las autoridades estadounidenses, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre las razones detrás del levantamiento de las sanciones.

Acceso al sistema financiero de Estados Unidos

La exclusión de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados le permite volver a acceder al sistema financiero estadounidense, aunque no supone automáticamente el levantamiento de otras restricciones que pudieran existir en su contra, como limitaciones relacionadas con visados o tránsito por territorio estadounidense.

La OFAC tiene la facultad de investigar y determinar tanto la inclusión como la exclusión de personas, empresas o entidades de sus registros de sanciones. Por ese motivo, la retirada de Rodríguez de la lista representa un cambio significativo en la relación entre Washington y uno de los dirigentes más influyentes del oficialismo venezolano.

Un movimiento en medio de la transición política venezolana

La decisión se produce meses después de que Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez y actual presidenta interina de Venezuela, fuera retirada también de la lista de sancionados de la OFAC el pasado 1 de abril.

Ese paso ocurrió tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen a la espera de juicio en Nueva York. La salida de Maduro del país aceleró el inicio de una transición política liderada por Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Asamblea Nacional y bajo la supervisión de la administración del presidente Donald Trump.

En este contexto, la Asamblea Nacional ha desempeñado un papel relevante en la apertura del sector petrolero venezolano a los intereses de Washington, aunque su composición sigue siendo cuestionada por sectores de la oposición venezolana.

La exclusión de Jorge Rodríguez de la lista de sanciones se suma así a una serie de movimientos que reflejan la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y las actuales autoridades de transición en Venezuela.