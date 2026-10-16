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María Corina Machado denuncia que EE. UU. la excluyó del diálogo en Venezuela

María Corina Machado denuncia exclusión de las negociaciones con Delcy Rodríguez en Caracas.

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Foto: AFP

Nicolás Salgado

octubre 16 de 2026
08:31 a. m.
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María Corina Machado volvió a cuestionar la estrategia de Washington para Venezuela. En una entrevista con The New York Times, la líder opositora y premio Nobel de la Paz afirmó que no fue incluida directamente en las conversaciones que buscan definir el rumbo político del país.

Las reuniones se llevan a cabo en Caracas con participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de otro sector opositor. Machado permanece fuera de Venezuela y manifestó su inconformidad por quedar al margen de este proceso.

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La versión de la dirigente contrasta con la respuesta del Departamento de Estado estadounidense. Según ese organismo, el partido Vente Venezuela, al que pertenece Machado, fue invitado a participar en las conversaciones y la entidad también sostuvo que la opositora tiene derecho a regresar a su país cuando quiera.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre su regreso a Venezuela?

Pese a las diferencias con Washington, Machado aseguró que no renuncia a participar en el futuro político venezolano. Durante la entrevista, afirmó que volverá al país "antes de lo que se imaginan" y que buscará movilizar a sus seguidores para preparar el camino hacia próximas elecciones.

La dirigente ganó las primarias opositoras de 2023 y respaldó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia en los comicios de 2024. Su exclusión de las conversaciones abre interrogantes sobre el papel que tendrá su movimiento en una eventual transición política.

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El escenario actual se configuró después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldara a Rodríguez como figura al frente del país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

María Corina Machado cuestionó los acuerdos petroleros de Estados Unidos

En la misma entrevista, la opositora criticó al empresario Alejandro Betancourt, vinculado a un acuerdo energético respaldado por la Administración Trump. Machado lo responsabilizó de parte del sufrimiento de los venezolanos y afirmó que no sería un socio comercial viable en un eventual Gobierno suyo.

Es uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente, mencionó Machado.

No obstante, aclaró que respetaría los contratos petroleros que cumplan con la legislación venezolana. También defendió la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad para atraer inversiones al país.

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