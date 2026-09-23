Cronología de las siete veces que María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela

Juan Pablo Guanipa reveló en entrevista con Noticias RCN que María Corina Machado ha intentado en siete ocasiones regresar a Venezuela desde que logró escapar del régimen para viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El dirigente político, que hace parte del círculo cercano de Machado, señaló que los trabas que ha enfrentado la ‘Dama de Hierro’ para llegar a su país estaría orquestado por el poder que ejerce el régimen de Delcy Rodríguez.

Por otro lado, se conoció, de manera extraoficial, que en el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez se habría acordado la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela para finales de 2028.

Yo no creo que estemos en capacidad de esperar hasta el año 2028.

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Cronología de los siete intentos fallidos de María Corina Machado para llegar a Venezuela

El primer intento se registró el 27 de junio desde Virginia hacia Curazao, cuando el piloto recibió órdenes de no continuar el vuelo.

Dos días después, el 28 de junio, Machado intentó abordar un vuelo comercial desde Panamá hacia Caracas, pero la aerolínea recibió advertencias que impidieron su embarque.

Posteriormente, intentó ingresar por vía terrestre, aunque los detalles específicos de esta ruta se mantuvieron en reserva por razones de seguridad.

Los esfuerzos continuaron por vía marítima y aérea sin resultados positivos. El más reciente ocurrió el lunes 21 de septiembre, cuando Machado tenía todo preparado para abordar un barco desde Panamá hacia Venezuela, pero la embarcación reportó problemas en el motor momentos antes de zarpar.

Ese mismo día le cancelaron dos vuelos desde Panamá hacia Aruba y Curazao, a pesar de contar con un permiso diplomático otorgado por el gobierno panameño.

¿Dónde está María Corina Machado?

Guanipa, quien mantiene comunicación directa con Machado, aseguró que Machado sigue en Panamá:

Nada debería impedir el regreso de María Corina a Venezuela. Es fundamentalmente un acto de cobardía del régimen de Delcy Rodríguez.

El dirigente sostiene que la presencia de la líder opositora en el país podría canalizar democráticamente el descontento social y facilitar el camino hacia elecciones presidenciales.

"María Corina es una mujer tenaz, es una mujer constante, es una mujer luchadora y va a lograr vencer los obstáculos para regresar a Venezuela lo más pronto posible", dijo Guanipa.

Respecto a la controvertida fotografía de Delcy Rodríguez con el presidente Donald Trump, Guanipa descartó que esto pueda legitimar al régimen actual.