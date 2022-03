Detienen a sospechoso de disparar a habitantes de calle en Nueva York y Washington

Un sospechoso de una serie de "despiadados" ataques con disparos contra personas sin hogar en Washington y Nueva York fue arrestado después de una intensa persecución, dijo la Policía.

El hombre fue detenido en el sureste de Washington en las primeras horas de la mañana, y era interrogado por detectives de homicidios.

La Policía no identificó al sospechoso, pero The New York Times dijo que se trataba de Gerald Brevard, un residente de Washington de 30 años que padecería una enfermedad mental.

Citando fuentes policiales, el periódico dijo que Brevard tenía antecedentes penales, tanto por delitos menores como graves y había sido internado temporalmente en 2019 en un hospital psiquiátrico de Washington.

Las autoridades de la capital estadounidense y Nueva York habían ofrecido una recompensa de 70.000 dólares por información que condujera al hombre que disparó contra cinco personas sin hogar en las últimas dos semanas, dos de las cuales fallecieron.

"Prometimos que llevaríamos a este asesino ante la justicia", tuiteó el alcalde de Nueva York, Eric Adams. "Cumplimos esa promesa. Gracias a todos nuestros socios de las fuerzas del orden por su buen trabajo".

La detención se produjo pocas horas después de que Adams; la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser; y los jefes de policía de ambas ciudades ofrecieran una conferencia de prensa conjunta para pedir al público información sobre un hombre al que calificaron como "asesino despiadado".

FIRST ON 4: A look at surveillance video showing the take down of the suspect wanted in connection to the shooting of five men living in homelessness in New York & DC. Our NYC NBC station cites a source familiar with the investigation who identifies him as Gerald Brevard pic.twitter.com/fSsJxUO5Ye