Donald Trump desestimó públicamente acusaciones con actriz porno

El exmandatario Donald Trump desestimó este sábado su posible imputación por dinero pagado para silenciar a una actriz porno, al celebrar su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 de Estados Unidos.

"El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del 'departamento de la injusticia' en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor", dijo el exmandatario estadounidense ante sus partidarios, en el aeropuerto regional de Waco.

Escándalo de Trump con actriz porno

El expresidente aseguró hace poco que sería "arrestado" -hecho que no ocurrió- el 21 de marzo en Nueva York en un caso que involucra el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para que evite hablar de una supuesta relación amorosa entre ambos.

Nunca me gustó 'Cara de Caballo', dijo Trump, dando a Daniels un apodo despectivo.

"Esa no sería la elegida. No hay ninguna. Tenemos una gran primera dama".

Trump, reiteró que competirá en las elecciones de 2024, niega los cargos.

El caso, en manos de la fiscalía, podría haber violado las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y derivar en una acusación penal contra el expresidente de 76 años, casado con Melania Trump.

Para el expresidente, se trata de "una cacería de brujas y una investigación falsa tras otra". Miles acudieron a verlo, pero no llegaron a ser los 15.000 asistentes que las autoridades locales habían previsto.

En contexto: ABC del caso de la actriz porno Stormy Daniels que podría poner en problemas a Donald Trump

Otros investigaciones contra Donald Trump

Trump también está bajo investigación federal por sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020 y por incitar los disturbios mortales en el Capitolio que sus partidarios lanzaron para detener la transferencia del poder a Joe Biden.

Pese a ello, Trump advirtió el viernes que una acusación en su contra, podría traer "muerte y destrucción potenciales" que "podrían ser catastróficas".

Sugirió que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que investiga el caso de los pagos indebidos, es un "psicópata degenerado que odia a Estados Unidos".

Trump, investigado también por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, asegura a menudo ser víctima de un misterioso "deep state" (Estado profundo o Estado en las sombras), en donde él involucra al FBI, una afirmación que muchos consideran una teoría conspirativa.