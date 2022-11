Donald Trump recuperó su cuenta de Twitter

Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, anunció el sábado que restablecerá la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump, vetado de la red social tras el asalto al Capitolio de Washington, en enero de 2021. Musk realizó una encuesta en su cuenta de esta red social para preguntarle a los usuarios si debía o no abrir la cuenta del ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos.

"La gente se ha pronunciado. Trump será readmitido", tuiteó Musk tras conocerse el resultado final de una encuesta que les hizo a sus seguidores, quienes por una ligera mayoría votaron "sí" al regreso del político republicano a la plataforma.

Se recibieron más de 15 millones de respuestas a la encuesta, la cual ganó el recuperar la cuenta de Trump por un cerrado márgen. Luego, más tarde, Musk anunció la decisión y al poco tiempo se activó la cuenta @realDonaldTrump, la cual está verificada y tiene casu 270mil seguidores.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv