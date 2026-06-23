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Ecuador y Estados Unidos firman acuerdo para reforzar seguridad en la frontera norte

La estrategia incluye patrullajes e inspecciones coordinadas basadas en inteligencia compartida y, cuando corresponda, mecanismos de cooperación binacional con Colombia.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
07:55 a. m.
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Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner en marcha la Estrategia Frontera Segura, un proyecto que busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza y enfrentar al crimen organizado transnacional.

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La iniciativa contempla mayor capacitación, equipamiento y coordinación interinstitucional para combatir riesgos marítimos, terrestres y aéreos en el límite con Colombia.

Cooperación bilateral contra el crimen organizado

La Carta de Implementación fue suscrita entre la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

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El objetivo es mejorar la coordinación operativa en la frontera norte mediante análisis de riesgos, intercambio de información, generación de alertas y fortalecimiento de mecanismos de inspección en puntos estratégicos.

La estrategia incluye patrullajes e inspecciones coordinadas basadas en inteligencia compartida y, cuando corresponda, mecanismos de cooperación binacional con Colombia para enfrentar de manera más efectiva los desafíos de seguridad en la zona fronteriza.

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Capacitación, equipamiento y protección de comunidades

Estados Unidos aportará asistencia técnica, equipamiento e intercambio de buenas prácticas para reforzar las capacidades nacionales de prevención y respuesta frente a amenazas en corredores terrestres, marítimos y aéreos.

Además de combatir al crimen organizado, la estrategia busca facilitar el comercio legítimo, proteger a las comunidades que habitan en la frontera y reducir los espacios que las organizaciones criminales intentan aprovechar para actividades ilícitas.

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