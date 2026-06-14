Tragedia vial en Ecuador deja 10 muertos y un herido en Santa Elena

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la provincia costera de Santa Elena dejó al menos diez personas fallecidas y una más herida, según confirmaron las autoridades de emergencias.

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Choque y posterior incendio

De acuerdo con el organismo estatal ECU-911, un camión de carga colisionó contra un vehículo particular en una carretera del suroeste ecuatoriano.

Tras el impacto, el camión quedó volcado sobre la vía y se incendió minutos después, generando una enorme humareda que fue registrada en imágenes difundidas por las autoridades de tránsito.

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Balance de víctimas y atención de emergencia

Inicialmente se reportaron cuatro víctimas mortales, pero el balance ascendió a diez durante la mañana. Bomberos locales realizaron labores de extinción de las llamas y aseguraron la zona.

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La persona herida fue trasladada a un centro médico cercano, donde recibe atención especializada.