Tragedia vial en Ecuador deja 10 muertos y un herido en Santa Elena
El camión quedó volcado sobre la vía y se incendió minutos después.
Noticias RCN
AFP
01:25 p. m.
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la provincia costera de Santa Elena dejó al menos diez personas fallecidas y una más herida, según confirmaron las autoridades de emergencias.
Choque y posterior incendio
De acuerdo con el organismo estatal ECU-911, un camión de carga colisionó contra un vehículo particular en una carretera del suroeste ecuatoriano.
Tras el impacto, el camión quedó volcado sobre la vía y se incendió minutos después, generando una enorme humareda que fue registrada en imágenes difundidas por las autoridades de tránsito.
Balance de víctimas y atención de emergencia
Inicialmente se reportaron cuatro víctimas mortales, pero el balance ascendió a diez durante la mañana. Bomberos locales realizaron labores de extinción de las llamas y aseguraron la zona.
La persona herida fue trasladada a un centro médico cercano, donde recibe atención especializada.