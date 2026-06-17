Hermano del principal narcotraficante ecuatoriano fue capturado en Bogotá

En medio de la operación Cazador, realizada por autoridades colombianas en coordinación con el bloque de seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia), fue capturado en Bogotá alias Javi, máximo cabecilla de Los Choneros.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, a través de sus redes sociales: “El círculo se cierra. En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador y autoridades de Colombia, fue capturado en ese país Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito, involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada”.

Alias Javi quedó a la cabeza de Los Choneros tras la extradición de su hermano

Alias Javi es el máximo cabecilla de Los Choneros desde julio de 2025, cuando su hermano, conocido con el alias de Fito, se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado a los Estados Unidos.

La medida fue incluida en un referendo que el presidente, Daniel Noboa, impulsó en su lucha contra el narco y la delincuencia común, un país por el que transita el 70% de la producción de cocaína de Colombia y Perú.

Ecuador se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes. El país, de acuerdo con la firma Insight Crime, registró, en 2025, 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Varios de ellos en medio de la guerra entre grupos criminales por el control de las economías ilícitas.

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En contra de alias Javi pesaba una circular roja de Interpol

De acuerdo con el ministro Reimberg, alias Javi “residía en Colombia con papeles colombianos bajo otra identidad. Tiene además una Notificación Roja de INTERPOL y es requerido por la justicia ecuatoriana”.

Los Choneros son considerados organización terrorista por los Estados Unidos y se cree que mantienen una relación estrecha con cárteles mexicanos. Sus dos máximos representantes, ahora, se encuentran en poder de las autoridades.