Noboa otorga inmunidad a tropas extranjeras en lucha contra el crimen en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este jueves un decreto que concede inmunidad al personal militar extranjero que participe en operaciones contra el crimen organizado en el país.

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La medida se enmarca en la declaración de conflicto armado interno realizada por el mandatario en 2024, que permite el despliegue de fuerzas en las calles para enfrentar a las bandas narcotraficantes.

Cooperación militar con aliados

El decreto establece que Ecuador recibirá apoyo de países aliados cuyos efectivos operarán junto a las fuerzas armadas nacionales en las zonas más golpeadas por la violencia.

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“El personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad”, señala el texto oficial.

Noboa explicó que la decisión es resultado de su visita a Estados Unidos la semana pasada, donde se reunió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

En un video difundido en redes sociales, acompañado por sus ministros de Defensa e Interior, aseguró: “Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.

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Críticas y despliegue militar

La política de mano dura del gobierno ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, que denuncian abusos de fuerza y desapariciones atribuidas a la fuerza pública. Pese a ello, las fuerzas armadas anunciaron el despliegue de 13.000 militares en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, con el objetivo de reducir las muertes violentas.

“El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población”, declaró el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, quien precisó que el apoyo extranjero consistirá en asesoramiento y tecnología.

Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime. Por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú, lo que ha intensificado la disputa de las bandas criminales por el control de rutas y territorios.