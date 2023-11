Ejército de Israel ayudará a evacuar bebés de un hospital en la Franja de Gaza

El ejército israelí afirmó que ayudará a evacuar a bebés del hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, zona en la cual las tropas israelíes y comandos del movimiento islamista Hamás libran combates.

"El personal del hospital Al Shifa pidió que mañana ayudásemos a trasladar a los bebés de la unidad de pediatría hacia otro hospital más seguro", declaró el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Lea también: Presidente Macron pide a Israel detener bombardeos contra civiles en Gaza

Poco antes, médicos de Al Shifa, citados por una ONG israelí, indicaron que dos bebés prematuros murieron por la interrupción de su tratamiento debido a cortes de energía y que otros 37 se hallaban "en riesgo real".

Personas que buscaron refugio en ese hospital dijeron que se oían constantemente disparos, bombardeos aéreos y fuego de artillería que impedían desplazarse incluso dentro del complejo hospitalario.

Más de 200.000 personas huyeron de Gaza

El ejército de Israel afirmó que casi 200.000 personas huyeron hacia el sur de la Franja de Gaza en los últimos tres días, ante la intensificación de los combates en el norte contra el movimiento islamista Hamás.

"Casi 200.000 personas abandonaron el norte en los últimos tres días y se desplazaron hacia el sur", indicó el portavoz del ejército, Daniel Hagari, en una conferencia de prensa.

El ejército israelí aceptó esta semana hacer "pausas" humanitarias diarias para permitir la evacuación de civiles hacia el sur del territorio palestino.

Estudiantes que denunciaron conflicto en Medio Oriente dicen que son censurados

Dos asociaciones de estudiantes estadounidenses, que habían organizado manifestaciones pidiendo un alto el fuego en el conflicto de Medio Oriente, denunciaron "censura" tras su suspensión por parte de la conocida Universidad de Columbia, cuyas autoridades les acusaron de haber "violado" las reglas institucionales.

La universidad con sede en Manhattan, Nueva York, anunció que suspendió a los grupos "Jewish Voice for Peace" (Voz Judía por la Paz, JVP) y "Students for Justice in Palestine" ("Estudiantes por la Justicia en Palestina, SJP) tras organizar protestas contra el conflicto que "incluían retórica amenazadora e intimidación".

Le puede interesar: Guerra entre Israel y Hamás habrían dejado ya más de 11.000 muertos

Gerald Rosberg, presidente del comité especial de seguridad del campus de esa institución, justificó en un comunicado: "Esta decisión se tomó después de que los dos grupos violaran repetidamente las políticas de la Universidad relacionadas con la celebración de eventos en el campus, culminando en un evento no autorizado el jueves por la tarde que se llevó a cabo a pesar de las advertencias e incluyó retórica amenazante e intimidación".