Terremoto en Venezuela: Colombia apoyará con ayuda humanitaria y equipos especializados

El país sigue de cerca la situación en Venezuela tras los dos sismos ocurridos el miércoles 24 de junio que dejaron estragos y muertes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primero tuvo una magnitud de 7.1 y el epicentro fue a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el estado de Carabobo.

¿De cuánta magnitud fueron los sismos?

Tan solo un minuto después se dio el segundo de 7.5 y a pocos kilómetros del epicentro. Caracas fue una de las ciudades más afectadas y en redes sociales se conocieron videos de edificios caídos, gente corriendo y un ambiente de caos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina, declaró el estado de emergencia y a primera hora de este jueves 25 de junio, entregó el primer balance: 164 fallecidos. Con el paso de las horas han seguido las labores de rescate y el último reporte señaló que hubo 188 víctimas mortales, 1.520 heridos y 157 desaparecidos.

El sismo se alcanzó a sentir en Colombia y, desde que se tuvo conocimiento de la situación, las autoridades han ofrecido su colaboración. Los primeros anuncios los dio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El equipo que dispone Colombia

“Nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres)”, informó.

Las fuerzas militares mantienen el alistamiento de capacidades para apoyar las labores de búsqueda. Por eso, están a disposición dos aviones Hércules C-130 encargados de mover al equipo USAR-COL y 12 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo colombiano está conformado por un suboficial, tres infantes de Marina, un oficial médico veterinario y tres caninos de la Armada. También está disponible un pelotón especializado en búsqueda y rescate, un helicóptero y un pelotón del Ejército.

“Los soldados de tierra, mar, aire y río siempre dispuestos a apoyar a quienes lo necesitan”, señaló el comandante de las FF. MM., general Hugo Alejandro López.