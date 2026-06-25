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“Estuve cuatro horas atrapado”: voces de la tragedia tras terremotos de 7,1 y 7,5 en Venezuela

El dolor no solo se refleja en las cifras oficiales, sino en los testimonios de quienes lograron salir con vida.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
02:10 p. m.
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La magnitud de la tragedia en Venezuela aún no se conoce con certeza. Los organismos de emergencia trabajan sin descanso, pero no logran atender la dimensión del desastre: bajo los escombros de decenas de edificaciones permanecen atrapadas numerosas personas. El gobierno reportó 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos, mientras que otras organizaciones hablan de al menos 40.000 desaparecidos.

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Los sismos de 7,1 y 7,5 provocaron el colapso de edificios en varias zonas del país, especialmente en el estado de La Guaira, al norte. Allí, comunidades enteras quedaron reducidas a ruinas y la población suplicaba ayuda en medio de la oscuridad y la falta de energía.

Las voces de los sobrevivientes al terremoto en Venezuela

El dolor no solo se refleja en las cifras oficiales, sino en los testimonios de quienes lograron salir con vida. “Perdí todo, perdí todo… estuve cuatro horas atrapado en mi edificio hasta que me rescataron”, relató un ciudadano que lo perdió absolutamente todo. Otros narran cómo la desesperación los llevó a pensar en lanzarse por barandas para evitar quedar sepultados.

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En La Guaira, Catia la Mar y Caravalleda, vecinos y equipos de rescate trabajan hombro a hombro para sacar sobrevivientes de entre los escombros. El aeropuerto de Maiquetía también resultó gravemente afectado, mientras hoteles y edificios históricos quedaron reducidos a polvo.

Consternación y solidaridad

La tragedia golpea a un país que ya enfrentaba años de dificultades. “Estamos aquí por solidaridad, un compañero tiene a su esposa y a sus hijos atrapados bajo la estructura”, dijo otro sobreviviente.

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Las comunicaciones colapsaron y muchos caminan horas buscando señal para contactar a sus familias. En medio de la destrucción, la esperanza se mantiene: reencontrarse con los seres queridos y comenzar de nuevo tras el desastre.

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