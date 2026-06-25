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Rescate milagroso en Caracas: niña con discapacidad sobrevivió bajo los escombros

En medio del caos, los socorristas lograron rescatar a una adolescente de 14 años con discapacidad que logró regresar a los brazos de su madre.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
01:41 p. m.
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Cada segundo que pasa es clave en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros que dejaron los terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 ocurridos en la tarde de este miércoles en Venezuela.

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La tragedia ya suma, según el reporte oficial del Gobierno, 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. Sin embargo, organizaciones independientes advierten que la cifra real de desaparecidos podría superar los 40.000.

Una niña sobrevivió entre los muros caídos

En medio del caos, los socorristas lograron rescatar a una adolescente de 14 años con discapacidad, que permaneció varias horas atrapada bajo las paredes derrumbadas de la parroquia San Bernardino, en Caracas. Voluntarios de equipos de emergencia trabajaron sin descanso hasta sacarla de debajo de toneladas de cimiento.

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La menor, asustada pero con vida, fue trasladada en ambulancia a un centro médico, donde se recupera. Su madre, Alexandra Pedrero, relató entre lágrimas: “Hasta que no la vea conmigo no estaré tranquila. Ella es mi única hija que Dios me dio. Es un milagro de Dios”.

Testimonios de fe y desesperación

Alexandra recordó que llegó a la parroquia para llevar un encargo a su madre enferma, sin imaginar que el terremoto la sorprendería: “Nadie se esperaba que esto venía, fue algo imprevisto. Yo estaba pegando gritos a mi familia para poder sacar a mi hija”.

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La mujer describió la impotencia y el miedo al ver cómo quedó la parroquia tras el sismo, pero también la esperanza que la sostuvo hasta reencontrarse con su hija. “Dios me la dio con propósito. Ella es un milagro”, relató.

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