Explosión en mina de Shanxi, en China, deja 90 muertos: Xi Jinping ordena investigar esta tragedia

Una tragedia minera sacude a China tras la explosión registrada en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, al norte del país. El balance oficial indica que 90 personas fallecieron, mientras que nueve trabajadores siguen desaparecidos.

El presidente Xi Jinping pidió “investigar a fondo” lo ocurrido y subrayó la necesidad de atender a los heridos, organizar las operaciones de rescate de forma científica y gestionar adecuadamente las consecuencias.

Operativo de rescate en marcha

En el lugar trabajan 345 socorristas en las arduas labores de búsqueda, en medio de condiciones críticas. Las autoridades calificaron el hecho como la peor tragedia minera desde 2009. Pese a los esfuerzos, aún no se logra ubicar a los nueve mineros desaparecidos, mientras las familias esperan noticias en medio del dolor.

Medidas y responsabilidades

Xi Jinping instó a todas las regiones y departamentos a “mantener una vigilancia constante en materia de seguridad laboral” y prevenir con firmeza accidentes graves y catastróficos.

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Medios locales informaron que los directivos de la empresa minera fueron detenidos mientras avanzan las investigaciones. La explosión deja en luto a 90 familias y a toda la nación china, que atraviesa horas difíciles tras el desastre.