Putin visitará China tras Trump: alianza estratégica y acuerdos clave

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, anunció este sábado el Kremlin. El viaje se producirá pocos días después de la visita de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estuvo en Pekín esta semana.

RELACIONADO Donald Trump celebra acuerdos con Xi Jinping pero Pekín guarda silencio

China considera a Rusia un socio prioritario en su estrategia de impulsar un nuevo orden mundial multipolar postoccidental. Según el comunicado oficial, Putin se reunirá con el presidente Xi Jinping para “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica” entre ambos países. También está previsto un encuentro con el primer ministro Li Qiang, centrado en la cooperación económica y comercial bilateral.

Agenda estratégica y declaración conjunta

Durante las conversaciones, Putin y Xi abordarán “los principales temas internacionales y regionales” y firmarán una declaración conjunta. El Kremlin subrayó que la visita busca consolidar la alianza política y económica entre Moscú y Pekín, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Occidente.

China, que se presenta como actor neutral en el conflicto, ha llamado a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial de los Estados, aunque nunca ha condenado la ofensiva rusa iniciada en febrero de 2022.

Pekín niega suministrar armas letales a alguno de los bandos y acusa a los países occidentales de prolongar la guerra al armar a Ucrania. Sin embargo, como socio económico de Moscú, es el principal comprador de combustibles rusos, incluidos productos petroleros, lo que sostiene la economía rusa en plena confrontación.

RELACIONADO Trump aterriza en Pekín con CEOs de Tesla y Nvidia para exigir apertura comercial

Trump abrió la puerta con acuerdos comerciales

La visita de Putin se produce tras la partida de Trump de Pekín el viernes. El mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado acuerdos comerciales “fantásticos”, aunque sin dar detalles. El fabricante aeronáutico Boeing confirmó un “compromiso inicial” por el que China adquirirá 200 aviones, siguiendo lo anunciado por Trump.

El viaje de Putin, inmediatamente posterior, refuerza la relevancia de China como escenario diplomático clave en la disputa global y en la búsqueda de equilibrios estratégicos entre Washington y Moscú.