Hubo nuevo fuerte sismo en Taiwán: este fue el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web oficial, reportó un fuerte temblor en Taiwán durante este 25 de agosto de 2026.

La magnitud fue de 5.5 y el epicentro en Hengchun, el municipio localizado en la zona más al sur del país y que hace parte del condado de Pingtung.

Además, de acuerdo con los reportes oficiales, la profundidad fue superficial.

Así fue el temblor que se presentó en Taiwán hoy 25 de agosto de 2026

2:00 a.m. (hora de Colombia) / 3:00 p.m. (hora de Taiwán).

Epicentro: Hengchun, Taiwán.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial.

Zonas más próximas a nuestro territorio, según el SGC: a 15.298 kilómetros de Providencia (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), a 15.353 de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y a 15.553 de Las Delicias (Panamá).

¿Qué han reportado las autoridades de Taiwán tras el sismo de magnitud 5.5?

La Administración Meteorológica Central de Taiwán se pronunció tras el sismo de este 25 de agosto de 2026 y determinó que, a pesar de que el movimiento telúrico se sintió con fuerza, no hubo daños materiales, heridos ni víctimas.

Asimismo, la entidad también precisó que continuará realizando un monitoreo permanente debido a que lo más probable es que se presenten réplicas menores en las próximas horas, días e, incluso, semanas.

¿Qué se sabe de Hengchun, el epicentro del temblor de magnitud 5.5 en Taiwán?

Hengchun tiene una población de aproximadamente 29.702 y es el único municipio urbano de la parte sur del condado de Pingtung.

En sus inicios, este territorio estuvo rodeado completamente por una muralla, pero, en la actualidad, solo existe la mitad de ese imponente muro.

Adicionalmente, Hengchun es conocido por ser la principal puerta de entrada al Parque Nacional de Kenting.