Balacera en un parqueadero en el sur de Bogotá deja un fallecido y varios heridos

En la madrugada de este martes 25 de agosto, ocurrieron dos graves hechos que sacudieron a Bogotá.

El primero se dio en el barrio Las Lomas, localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se presentó una balacera en un parqueadero que concluyó con la muerte de una persona y cuatro heridos.

Dos hechos violentos en la madrugada

El coronel Óscar Flórez, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles: “Se presenta un hecho en el cual varias personas son lesionadas por arma de fuego, quienes se encontraban departiendo en un parqueadero. Lamentablemente una persona fallece”.

El segundo hecho se registró pasada la 1:00 a. m. en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, dejando afectaciones en varias viviendas, pero sin dejar lesionados.

Con respecto a este suceso, el coronel precisó que el cuerpo técnico se encuentra verificando el elemento utilizado y los motivos. Solamente hubo unas afectaciones leves en las viviendas producto de la onda.

¿Cuántos asesinatos ocurren en Bogotá?

El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Policía presenta balances con respecto a los delitos de alto impacto en Bogotá.

En materia de homicidios, de enero a julio se dieron 638 de esta índole, siendo el mes de mayo cuando se registró la mayor cantidad hasta el momento con 98 casos.

Frente a los momentos en los que ocurrieron los asesinatos, las cifras muestran que el periodo más peligroso fue la madrugada del domingo, dado que acá se presentó el 9.6 % de los casos.

A nivel geográfico, así ha sido el comportamiento en las localidades: Ciudad Bolívar (107), Kennedy (90), Bosa (52), Rafael Uribe Uribe (47), Santa Fe (45), Usme (44), Suba (43), San Cristóbal (39), Engativá (37), Usaquén (29), Los Mártires (27), Fontibón (20), Puente Aranda (17), Tunjuelito (12), Barrios Unidos (10), Antonio Nariño (7), Chapinero (6) y Candelaria (3).