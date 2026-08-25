Barrios no tendrán sin luz este martes 25 de agosto: conozca cuáles son

Los habitantes de diversos sectores del suroccidente de Barranquilla, así como de los municipios de Palmar de Varela y Puerto Colombia, deberán preparar sus jornadas ante la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica programada para este martes 25 de agosto.

La empresa prestadora del servicio, Air-e Intervenida, confirmó que adelantará una serie de trabajos técnicos y de mantenimiento preventivo dirigidos a optimizar la calidad de la red de distribución eléctrica regional.

Según el reporte oficial de la compañía, las cuadrillas operativas ejecutarán intervenciones estratégicas que incluyen la poda técnica de árboles cercanos a las líneas de alta y baja tensión, la reparación de tendidos de cableado y la sustitución de elementos obsoletos o deteriorados en la infraestructura.

Estas acciones buscan blindar la continuidad del suministro y reducir los riesgos de fallas inesperadas en el departamento del Atlántico.

Sectores afectados y horarios programados

Las labores operativas impactarán de forma diferenciada a tres zonas específicas de la zona metropolitana y departamental:

Barranquilla (Suroccidente): En el barrio Olaya Herrera, la suspensión afectará a los usuarios ubicados en el sector de la carrera 11 con calle 8. En este punto, el personal de Air-e realizará trabajos sobre la red de baja tensión y adecuaciones de poda preventiva entre las 8:45 a.m. y las 4:00 p.m.

Palmar de Varela: En simultáneo con las obras de la capital, en este municipio del oriente del Atlántico se realizarán suspensiones en el barrio Olaya Herrera, específicamente en el tramo de la carrera 11 con calle 8, en el mismo horario de 8:45 a.m. a 4:00 p.m.

Puerto Colombia (Zona Costera): La interrupción de mayor duración se registrará en el sector de Altos de Pradomar, concentrándose los trabajos en la diagonal 3A con carrera 31. En este punto, operarios sustituirán componentes de la red entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., completando una jornada de 10 horas continuas sin servicio.

De forma paralela a los cortes programados, Air-e Intervenida ha intensificado sus jornadas de diálogo social en Atlántico, Magdalena y La Guajira para promover el consumo eficiente de energía. La entidad resaltó que la ola de calor actual, sumada a los impactos térmicos de fenómenos climáticos como El Niño, ha elevado de forma drástica la demanda del servicio en los hogares del Caribe.

La compañía aconsejó a los usuarios evitar el denominado "consumo silencioso" —provocado por aparatos que permanecen enchufados sin ser utilizados— y optimizar la temperatura de regulación de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración.

Adicionalmente, la prestadora del servicio socializó el programa Caribe Cambia tu Energía, el cual busca reemplazar electrodomésticos de alto consumo por equipos modernos y eficientes en el uso de corriente.

En materia comercial, informaron que a través de la campaña Ponte Bacano más de 80.000 usuarios en mora han logrado suscribir acuerdos para ponerse al día con sus facturas vencidas.