Gobierno de México aseguró que no hay riesgo para la población tras la primera muerte por gripe aviar

La muerte de un mexicano por gripe aviar H5N2 se encuentra bajo investigación médica por parte de las autoridades.

OMS confirmó la primera muerta por infección A(H5N2)

El 5 de junio de 2024, la Organización Mundial de la Salud confirmó la muerte del mexicano por la infección con gripe aviar A(H5N2), primer deceso en el mundo. El paciente era un hombre de 59 años proveniente del Estado de México hospitalizado en Ciudad de México por la infección del virus.

Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección con un virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel mundial y la primera infección por el virus H5 aviar en una persona reportada en México.

No obstante, el Gobierno de México se pronunció al respecto y cuestionó el informe de la OMS, asegurando que no es una amenaza latente: “La Secretaría de Salud informa que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso de humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2)”.

“La OMS considera que el riesgo de salud pública de este virus para la población en general es bajo, por lo cual el consumo de carne de pollo o huevo bien cocidos no representa peligro para la salud del ser humano”, afirmó la Secretaría.

“No existe riesgo para la población ante detección de primer caso”: Secretaría de Salud

La Secretaría señaló que todavía se está estableciendo la fuente de la infección. Con respecto al paciente, reveló que el hombre tenía antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución.

“Luego de varios días de síntomas, el 24 de abril se hospitalizó y el mismo día falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER)”, apuntó el Gobierno.

Las pruebas realizadas fueron estudiadas en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes del Centro de Investigación en Enfermedades Infeccionas y enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

En ese proceso, se confirmó la positividad a influenza de baja patogenicidad tipo A (H5N2). Sin embargo, durante las pruebas realizadas a los contactos del paciente, hubo resultados negativos.

A su vez, las autoridades realizaron vigilancia epidemiológica en la zona de residencia de la persona contagiada. El resultado es que no hubo registros de transmisión entre personas. No obstante, se mantiene la vigilancia para hacerle control.

Mientras tanto, la Secretaría le hizo una serie de recomendaciones a la gente, tales como utilizar tapabocas, lavarse las manos, cocinar adecuadamente los alimentos, evitar acercarse a especies silvestres y no tocar aves o animales enfermos o muertos por causas desconocidas.