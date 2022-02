Desgarrador momento en Ucrania: padre se despide de su hija en medio de la desesperación

El ejército ruso está tomando por blanco zonas civiles, denunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, elogiando el "heroísmo" de sus conciudadanos frente a la invasión rusa y asegurando que sus tropas estaban haciendo "todo lo posible" para defender al país.

Diferentes imágenes se han visto en las redes sociales y han conmovido al mundo, por lo fuerte de ellas, en las que se ve el sufrimiento, el desasosiego y la impotencia de sus padres al tener que explicarles a sus niños lo que está ocurriendo o al tener que separarse de ellos por la invasión de Rusia.

Ese fue el drama que vivió un padre con su niña. Lo que podía ser un “nos vemos más tarde”, terminó siendo un desgarrador y sentido abrazo de despedida en medio de lágrimas de ambos, porque se tenían que separar, con la incertidumbre de no saber si en algún momento se volverían a ver.

El padre la abraza varias veces, mientras le pone un gorro. Ella al verlo llorar también deja caer unas lágrimas por su rostro. En el momento, que quedó expuesto en las redes sociales, se ve como el adulto toma a su pequeña por la cabeza y la besa, y cómo frustrado sostiene su frente en su pecho. Una imagen que rompe a cualquiera de dolor.

Cabe destacar que el gobierno ucraniano decretó que todos los hombres mayores de 18 años deben permanecer en el país para enfrentar la invasión rusa. En tanto, mujeres, niños y ancianos están habilitados a abandonar el país.

"Dijeron que los civiles no eran objetivo, pero es otra de sus mentiras (...) Esta noche, comenzaron a bombardear vecindarios civiles. Esto nos recuerda a (la ofensiva nazi de) 1941", dijo el mandatario ucraniano en un video difundido en las redes sociales.

Father saying goodbye to his daughter as he puts her on a bus to safety and he stays behind to fight for Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/MBRc2fH59j