“Las sanciones no afectarán a Rusia si no incluyen el petróleo y gas”: Ildikó Szegedy-Maszák

Ucrania lleva dos días bajo fuego, luego de que tropas rusas invadieran su territorio, lo cual representa una fuerte amenaza para Europa y el mundo en general.

Tras la acción militar del gobierno de Vladimir Putin, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países anunciaron fuertes medidas económicas para Rusia, con el objetivo de frenar el ataque y mantener la calma en la región del este europeo.

Justamente, para referirse a esta situación, Noticias RCN habló con Ildikó Szegedy-Maszák, directora de la maestría en derecho económico de la universidad Javeriana, quien analizó las restricciones que le impusieron a Rusia como parte de la estrategia para frenarla guerra.

“Las sanciones se pueden considerar muy leves ya que no afectaron a Putin. Esas sanciones, que van dirigidas a empresas, personajes importantes, los bancos más grandes y hasta al mismo Putin, no afectarán si no incluyen dos temas cruciales como el petróleo y el gas”, dijo.

Asimismo, Szegedy-Maszák se refirió al posible plan de Putin después de invadir Ucrania, el cual podría ser peor, pues su miedo de que lo muevan del poder, lo podría impulsar a generar una guerra más portente.

“Él siempre tiene ese temor de que lo pueden mover del poder, por lo que generar una guerra le puede venir bien. Es la peor pesadilla lo que ha estado ocurriendo, no va a parar hasta que no se remueva del gobierno a Zelenski”, finalizó

