Hermana de Edwin Arrieta habló con Daniel Sancho y alertó a las autoridades: "Yo desconfiaba de él"

Edwin Arrieta era un médico cirujano exitoso que trabajaba entre Colombia y Chile. Los diarios internacionales y nacionales se llenaron de noticias con su nombre cuando su cuerpo fue hallado en un vertedero de basura en Tailandia. Su confeso asesino es Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.

Desde que se conoció de su muerte, se ha especulado sobre su vida privada, su orientación sexual y hasta su origen. Su familia ha sido señalada de narcotráfico y negocios ilícitos. Ahora, sus allegados piden justicia y ayuda para repatriar el cuerpo a Colombia.

Noticias RCN conversó con su hermana, Darling Arrieta, quien contó cómo se enteró de la muerte de su hermano y pidió ayuda para repatriar el cuerpo del colombiano al país.

¿Quién era Edwin Arrieta?

Edwin era un hombre con muchos sueños, un hombre con luz. Él brillaba por sí solo. Su sueño era viajar, conocer el mundo entero. Siempre ocupaba el primer puesto en el colegio. Mi mamá lo regañaba porque nunca lo veía estudiando, pero él decía que ya se lo sabía. Y siempre las mejores notas.

¿Cuál es tu familia y quiénes son sus papás?

Referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Quien conoce mi familia sabe que no somos personas adineradas y que con esfuerzo mis papás nos dieron estudio. Una mamá docente y un papá radiotécnico que arregla televisores, equipos de sonido.

¿Qué pasó ese 1 de agosto (fecha en que Edwin desapareció)?

El martes 1 de agosto, a las 8:20 de la noche, hora colombiana, él nos dijo que iba a la isla para sus vacaciones. Nos despedimos y el miércoles no se comunicó conmigo. Mis papás lo llaman preocupado, pero no leía los mensajes. Llamé a su secretaria y me dice que no ha atendido sus consultas virtuales. Yo sentí que algo pasaba. A los 11:30 vi que le entraron los mensajes y aunque le pregunto qué está pasando, a las 11:40 dejaron de llegarle.

No sabía que él tenía amigos en España que eran tan allegados a él. Yo contacto a una amiga de él y ella me cuenta que iba con ellos. Yo tengo un teléfono en el que está su Instagram abierto, porque es del trabajo, entonces lo abro y comenzó a ver las historias de los amigos. Entré al de ese señor Daniel Sancho, porque vi una de sus historias, entonces le envié un mensaje preguntándole por mi hermano.

La conversación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho

Darling Arrieta: Hola, qué sabes de mi hermano que estamos preocupados porque no tenemos información sobre él

Daniel Sancho: Hola Darling, me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro

Darling: por Dios, cómo le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das aviso a las autoridades

Daniel sancho: Ay Dios mío, me ducho y voy para la Policía

Yo le escribo a la cónsul que no dejaran salir de Tailandia a Daniel hasta que mi hermano no apareciera porque yo desconfiaba de él. Ella me dice que daría aviso a las autoridades de la isla.

¿Cómo recibió la noticia?

El viernes ella me dice que hicieron un barrido con la Policía y que no encontraron a Edwin, solo un cadáver. Yo le pregunté a ella si creía que era mi hermano y ella guardó silencio. Ahí empieza esa pesadilla. Fui a donde mis papás y les dije y mi mamá respondió que ella presentía que a él lo habían matado.

Esta pesadilla que se ha hecho más grande por los ataques de los medios. Segundo, porque es un proceso que se está llevando a cabo en otro país con otras leyes y tenemos que esperar la información de la Cancillería. Hoy aquí les pido que no nos abandonen. Que sigan apoyándonos y no permitan que la muerte de mi hermano quede impune. Que se haga justicia. Exijo también respeto para mis papás.