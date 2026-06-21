JD Vance califica de “histórica” reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza para buscar fin de la guerra en Medio Oriente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como “histórica” la reunión iniciada en el resort de Bürgenstock, Suiza, donde comenzaron conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán con mediación de Catar y Pakistán.

El encuentro tiene como objetivo avanzar en un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio, tras meses de tensiones militares y bombardeos en la región.

Negociaciones por el programa nuclear y la paz regional

Durante su intervención inicial, Vance aseguró que el gobierno estadounidense busca “pasar página” en la relación con Irán, siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump.

“Si sus dirigentes están dispuestos a renunciar a su rol de inestabilidad regional y a abandonar cualquier ambición nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar su relación”, afirmó.

El vicepresidente también señaló que en las últimas horas se han registrado “grandes avances” y expresó su satisfacción por el progreso en el mantenimiento del alto al fuego en Líbano, aunque reconoció que la situación en el terreno sigue siendo frágil.

Un acuerdo en construcción

Las negociaciones se desarrollan en el marco de un acuerdo preliminar firmado la semana pasada, que contempla un período de 60 días renovable para alcanzar un pacto definitivo.

El proceso busca contener la escalada del conflicto iniciado tras los bombardeos en la región y estabilizar la situación en países como Líbano, donde aún se reportan enfrentamientos esporádicos.

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Mientras tanto, la delegación iraní no ha emitido declaraciones públicas sobre el avance de las conversaciones.