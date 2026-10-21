Joven de 22 años fue asesinada mientras hacía un picnic con su familia en Turquía

Sevda Dinler, una joven de 22 años fue asesinada con un arma de fuego mientras compartía un picnic con su familia en el distrito de Kozan, en Adana, Turquía.

El presunto responsable sería un hombre de 42 años que, según las primeras informaciones, habría acosado a la víctima.

Joven de 22 años fue asesinada frente a su familia

El crimen ocurrió al mediodía en una zona recreativa donde la joven se encontraba acompañada de sus familiares.

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De acuerdo con los reportes del caso, el hombre habría iniciado una discusión con Sevda después de que ella rechazara sus intenciones de establecer una relación con él.

En medio del altercado, el sospechoso sacó una escopeta y le disparó a la joven. Sevda cayó al suelo gravemente herida frente a sus familiares, quienes presenciaron la agresión.

Autoridades capturaron al presunto responsable

Tras escuchar el disparo y advertir lo ocurrido, un policía que se encontraba de civil en el lugar intervino para detener al presunto agresor.

Según la información conocida del caso, el uniformado estaba comiendo en el área de picnic cuando se produjo el ataque.

El hombre fue capturado antes de que pudiera escapar. Algunas versiones indican que intentaba huir del lugar cuando fue interceptado por las autoridades.

Poco después, equipos médicos y miembros del cuerpo militar llegaron al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron que Sevda había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

El antecedente de presunto acoso

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de este caso es la información sobre los presuntos antecedentes de acoso contra la joven.

Según los reportes, el hombre habría sido denunciado y tenía una orden de alejamiento relacionada con su comportamiento hacia Sevda.