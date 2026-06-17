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Inicia el sueño: ¡este es el XI titular de Colombia contra Uzbekistán!

La selección Colombia enfrenta a Uzbekistán en su debut de la Copa del Mundo y este es el once titular.

Luis Díaz
Foto: AFP

Sergio García

junio 17 de 2026
07:39 p. m.
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La espera terminó para la selección Colombia. Este miércoles 17 de junio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo hará su debut en la Copa del Mundo con un compromiso que genera expectativa entre los aficionados y que marcará el inicio de su camino en la fase de grupos. El conjunto nacional se medirá a Uzbekistán en el estadio Azteca de México, un escenario histórico que servirá de escenario para el estreno de la ‘Tricolor’ en el certamen.

Aunque sobre el papel Colombia aparece como una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares de su zona, el encuentro no será sencillo. Uzbekistán llega con la intención de dar la sorpresa y demostrar que puede competir frente a rivales de mayor tradición futbolística. Por esa razón, el cuerpo técnico colombiano ha insistido en la importancia de mantener la concentración desde el primer minuto.

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El combinado cafetero llega a este compromiso con una base consolidada de jugadores que han sido protagonistas durante el proceso de clasificación y preparación. La experiencia de varios referentes y el buen momento de algunas de sus figuras alimentan la ilusión de comenzar el torneo con tres puntos que permitan encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

El once titular de Colombia para el debut

Para este compromiso, Néstor Lorenzo apostará por una nómina equilibrada entre experiencia, solidez defensiva y capacidad ofensiva.

  • Arquero: Camilo Vargas
  • Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica
  • Volantes: Jhon Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jefferson Lerma
  • Delanteros: Luis Suárez y Luis Díaz

La presencia de James Rodríguez como conductor del mediocampo vuelve a ser una de las principales cartas de la selección, mientras que Luis Díaz aparece como el futbolista llamado a desequilibrar en el frente de ataque gracias a su velocidad, habilidad y capacidad para generar peligro en el último tercio de la cancha.

¿Puede Colombia comenzar como líder de su grupo?

El objetivo inmediato de la selección es claro: sumar una victoria en el estreno. Conseguir los tres puntos no solo representaría un impulso anímico importante para afrontar el resto de la fase de grupos, sino que también podría permitirle ubicarse en la parte alta de la clasificación desde la primera jornada.

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La confianza en el entorno colombiano es alta. El trabajo realizado durante los últimos meses, junto con el nivel mostrado por varios de sus futbolistas en sus respectivos clubes, alimenta la esperanza de tener una destacada participación en el Mundial. Sin embargo, dentro del plantel existe la convicción de que cada partido debe jugarse con máxima intensidad y respeto por el rival.

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán está programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión del Canal RCN. Millones de aficionados estarán atentos al estreno de la ‘Tricolor’, que buscará comenzar con pie derecho una nueva ilusión mundialista.

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