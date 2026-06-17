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¿Quién es el técnico de Uzbekistán? Fue campeón del Mundial y ganó el Balón de Oro

El combinado asiático es comandado por Fabio Cannavaro, uno de los mejores defensores de la historia.

Fabio Cannavaro.
Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 17 de 2026
01:56 p. m.
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La espera de cuatro años acaba y este miércoles 17 de junio, Colombia se verá las caras con Uzbekistán en el debut por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El combinado dirigido por Néstor Lorenzo buscará la primera victoria en el Estadio Ciudad de México. A partir de las 7:00 p.m., el partido podrá ser visto a través de la señal abierta y la app del Canal RCN.

HORA y DÓNDE ver el partido Colombia – Uzbekistán

Colombia viene de vencer a Costa Rica y Jordania en sus últimos encuentros. Aparte de Uzbekistán, se enfrentará por el grupo K con Portugal y República Democrática del Congo.

Al hablar del rival, se mencionan los jugadores que pueden dar la sorpresa. Sin embargo, también se debe tener en cuenta al entrenador, quien es considerado leyenda del fútbol y alzó el trofeo del Mundial.

Desde octubre de 2025, el italiano Fabio Cannavaro ha sido el entrenador de los ‘Lobos Blancos’. Fue el sustituto de Timur Kapadze, quien llevó al país a su primera clasificación al certamen internacional.

¿Quién es Fabio Cannavaro?

La carrera de Cannavaro estuvo llena de éxitos. Debutó en 1992 con el Napoli y luego dio el paso al Parma, club que a finales del milenio se ganó el respeto del mundo. Su llegada al Inter de Milán despegó aún más y le dio la posibilidad de jugar en la Juventus.

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El punto más alto se dio en el 2006. Comandó a Italia en la que fue su cuarta y última Copa del Mundo. La ‘Azzurra’ venció en Berlín a la Francia de Zinedine Zidane.

Su buena participación lo llevó a ganar el Balón de Oro y ser fichado por el Real Madrid. Después de tres temporadas, culminó su carrera en Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos.

Como entrenador, ha estado en los banquillos de Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian, la Selección de China, Benevento Calcio, Udinese y Dinamo Zagreb.

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