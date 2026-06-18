Llegó a Venezuela Dinorah Figuera, la exiliada enviada por EE. UU. a negociar con Jorge Rodríguez

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, regresó a Caracas en horas de la tarde este 18 de junio tras ocho años en el exilio.

Su llegada al país sería un punto clave en el plan de transición democrática diseñado por Estados Unidos.

De acuerdo con Figuera, será recibida por John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, así como por Jorge Rodríguez, quien preside la AN.

El papel de Dinorah Figuera en la transición de Venezuela

Para el Departamento de Estado de EE. UU., la Asamblea Nacional electa en 2015, que presidió Figuera, representa la última institución democráticamente legítima en Venezuela, calificando como fraudulentas las elecciones legislativas de 2020, y las presidenciales organizadas por el régimen.

Frente a las reuniones que sostendrá Figuera con uno de los más poderosos alfiles del régimen, se especula que uno de los roles que podría ejercer Dinorah Figuera sería avalar legítimamente la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso considerado esencial en la Fase 3 del plan estratégico de Washington para restaurar la democracia en Venezuela.

A su llegada al aeropuerto, Figuera confirmó que la legitimidad de las instituciones será su principal propósito tras regresar a Venezuela.

¿Quién es Dinorah Figuera, la exiliada que negociará con los Rodríguez?

Dinorah Figuera es la presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015. Tiene 65 años, es sobreviviente del cáncer, vive en el exilio en España. Es egresada a la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano.

A nivel político, Figuera es miembro de Primero Justicia, fue concejal del municipio Libertador de Caracas en 1996, concejal Metropolitano de Caracas en el 2000 y 2004.

En 2010 ganó su primer escaño en la Asamblea Nacional y fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional.